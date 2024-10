Incidente, tre morti e tre bimbi feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.05 Tre persone sono morte e 3 bambini sono rimasti feriti in un grave Incidente sulla Palermo-Sciacca,presso lo svincolo per Giacalone.Due delle vittime sono i genitori dei tre bambini. Sul posto dell'Incidente -un frontale tra due auto- sono intervenuti i sanitari del 118che con l'elisoccorso hanno trasportato all'ospedale i bambini, tutti in codice rosso. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico,con deviazione su percorsi alternativi locali. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.05 Tre persone sono morte e 3 bambini sono rimastiin un gravesulla Palermo-Sciacca,presso lo svincolo per Giacalone.Due delle vittime sono i genitori dei tre bambini. Sul posto dell'-un frontale tra due auto- sono intervenuti i sanitari del 118che con l'elisoccorso hanno trasportato all'ospedale i bambini, tutti in codice rosso. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico,con deviazione su percorsi alternativi locali.

