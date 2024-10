Bergamonews.it - Inaugurata la linea 4 della metro di Milano: il contributo fondamentale della Assolari Luigi di Valbrembo

(Di sabato 12 ottobre 2024) È statasabato 12 ottobre l’interapolitana di, conosciuta anche come la “Blu”, che collegherà, lungo un tracciato di circa 15 chilometri e 21 stazioni, l’aeroporto di Linate al quartiere Lorenteggio, attraversando la città da est a ovest. Tra i protagonisti di questa importante opera, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro, c’è& C. S.p.A., unica impresa di costruzioni bergamasca impegnata nel cantiere e che sarà presente alla giornata di festa, indetta dal comune di, con l’amministratore delegato Marco Mazzoleni.& C. S.p.A ha contribuito in maniera significativa alla realizzazioneblu, firmando contratti per un valore di quasi 30 milioni di euro, a partire dal 2016.