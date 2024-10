Impatto tra 3 auto in pieno centro a Cerreto Sannita (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento nel primo pomeriggio di oggi a Cerreto Sannita. L’incidente è avvenuto in un incrocio in pieno centro regolato da un impianto semaforico. Nessun danno alle persone in conseguenza dell’Impatto. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi. L'articolo Impatto tra 3 auto in pieno centro a Cerreto Sannita proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Impatto tra 3 auto in pieno centro a Cerreto Sannita Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTresi sono scontrate per cause in corso di accertamento nel primo pomeriggio di oggi a. L’incidente è avvenuto in un incrocio inregolato da un impianto semaforico. Nessun danno alle persone in conseguenza dell’. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi. L'articolotra 3inproviene da Anteprima24.it.

