Gli artisti contemporanei alle prese con la tragica irruzione della bomba

Una famosissima foto riprende nel 1946 l'ammiraglio Blandy, il capo dell'operazione Crossroads – i primi esperimenti nucleari nelle isole Bikini nel dopoguerra – assieme alla moglie e a un altro

‘On Leonardo’s road’. Al Museo MAS di Milano artisti contemporanei omaggiano Leonardo Da Vinci - Omaggiando idealmente il grande genio di tutti i tempi Leonardo Da Vinci - che proprio a Milano, arrivato nel 1482, diede prova della sua straordinaria capacità di eccellere in ogni campo, lasciando una traccia indelebile nella storia della città – si propone una mostra collettiva di arte contemporanea che riunisce le opere di artisti italiani ed internazionali, provenienti da diversi Paesi, ... (900letterario.it)

“Le vite. Giorgio Vasari” A Foiano della Chiana quasi cento artisti contemporanei da tutta Italia omaggiano il genio aretino del Cinquecento - Chiusura della mostra collettiva domenica 29 settembre, alle ore 19, nel Tempio di Santo Stefano alla Vittoria, in località Pozzo della Chiana. “Qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo e noi abbiamo il dovere di crederci, specialmente in tempi come questi in cui le guerre in tutto il mondo, anche alle porte d’Europa, creano dolore e distruzione – osserva il sindaco Jacopo Franci. (Lanazione.it)