Gianni Morandi e la dedica per il compleanno della moglie Anna | L’amore ci cambia la vita

Bologna, 12 ottobre 2024 – Un giorno speciale, oggi sabato 12 ottobre. Un giorno da festeggiare insieme. E Gianni Morandi lo immortala subito sui social con una dedica, una foto datata e una 'storia' con in sottofondo una sua canzone: "L'amore ci cambia la vita". Già perché oggi compie gli anni la sua amatissima moglie Anna Dan – classe 1957 – che spegne 67 candeline. "Nella mia vita sono stato fortunato ma una grande fortuna è averti incontrata e continuare ad averti vicina, amarti ancora e sempre di più Auguri, Anna! #buoncompleanno". A seguito del post sono arrivati una valanga di 'like', cuori e una pioggia di commenti anche tra gli amici vip tra cui Carla Bruni, Nek e Geppi Cucciari.

