Frattesi "Agli Europei troppe pressioni, ora su strada giusta" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Non sono d'accordo con Spalletti quando si prende tutte le colpe, in campo andavamo noi" FIRENZE - "C'è un po' mancato il divertirci in campo. Agli Europei c'era troppa pressione dall'esterno e poi ce la siamo messa un po' dentro anche noi". Lo ha detto il centrocampista azzurro, Davide Frattesi, i Ilgiornaleditalia.it - Frattesi "Agli Europei troppe pressioni, ora su strada giusta" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Non sono d'accordo con Spalletti quando si prende tutte le colpe, in campo andavamo noi" FIRENZE - "C'è un po' mancato il divertirci in campo.c'era troppa pressione dall'esterno e poi ce la siamo messa un po' dentro anche noi". Lo ha detto il centrocampista azzurro, Davide, i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue : Mattarella - ‘politiche pubbliche per avere campioni europei in campo tecnologico’ - L'articolo Ue: Mattarella, ‘politiche pubbliche per avere campioni europei in campo tecnologico’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Las Palmas 20 set. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 17/mo Simposio Cotec, dedicato quest’anno al tema della sovranità tecnologica. (Calcioweb.eu)

LIVE Italia-Gran Bretagna 4-0 - Finale Europei softball 2024 in DIRETTA : fuoricampo Di Pancrazio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. 18. 54 Strike-out per Corrick, eliminata Gasparotto. 02 Eliminata velocemente Kerr, ora la battitrice è Burge. 18. 09 Scendono in campo le due formazioni: presentata per prima la squadra italiana. 17. 16. 18. 18. 38 Dayton arriva fino in fondo, Piancastelli fa doppio! Italia davanti 1-0! 17. (Oasport.it)

Italia - Spalletti : "Oggi in campo da squadra. Ecco le tre cose che sono cambiate dagli Europei" - Nell`Italia che ha battuto la Francia a casa sua per 3-1 c`è lo zampino di Luciano Spalletti. Nel post gara, alla Rai, il ct ha parlato così... (Calciomercato.com)

Meteo: Ponte di Halloween e Ognissanti, c'è la prima tendenza su temperature e piogge - Proprio in concomitanza tra la fine di Ottobre e l'inizio del mese di Novembre un vasto campo di alta pressione (una sorta di mix tra quella oceanica e quella africana) riuscirà verosimilmente a ... (ilmeteo.it)

Spagna-Danimarca dove vederla gratis in Tv e streaming: in campo i campioni d'Europa - Nations League dove vedere Spagna-Danimarca in Tv e streaming: scendono in campo i campioni d'Europa in carica. Dopo il titolo di quest'estate - il 4° continentale della loro storia - le Furie rosse r ... (msn.com)

Italia-Israele, Frattesi: "All'Europeo poca gioia, ora c'è" - Il centrocampista azzurro in conferenza: "A settembre Spalletti ci ha detto che le colpe per Euro 2024 erano al 99% sue, gli fa onore, ma non sono d’accordo. Che colpa ne aveva se noi non riuscivamo a ... (sport.sky.it)