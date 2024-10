Fermato uomo sospetto nel parcheggio dell'ospedale: doveva essere espulso (Di sabato 12 ottobre 2024) Un individuo sospetto nel parcheggio dell’ospedale di Cona. E’ quanto è stato segnalato agli agenti della polizia nella giornata di mercoledì 9. Giunti sul posto, gli uomini in divisa hanno effettivamente rintracciato e Fermato un soggetto straniero, privo di documenti.Iscriviti al canale Ferraratoday.it - Fermato uomo sospetto nel parcheggio dell'ospedale: doveva essere espulso Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un individuoneldi Cona. E’ quanto è stato segnalato agli agentia polizia nella giornata di mercoledì 9. Giunti sul posto, gli uomini in divisa hanno effettivamente rintracciato eun soggetto straniero, privo di documenti.Iscriviti al canale

