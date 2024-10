Elezioni regionali, Ugolini: “Antiabortisti nei consultori? Possono farlo” (Di sabato 12 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNo al fine vita, sì agli Antiabortisti nei consultori. Così Elena Ugolini, candidata civica appoggiata dalle destre alle prossime Elezioni regionali, durante un’intervista nel salotto della scrittrice Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Bolognatoday.it - Elezioni regionali, Ugolini: “Antiabortisti nei consultori? Possono farlo” Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNo al fine vita, sì aglinei. Così Elena, candidata civica appoggiata dalle destre alle prossime, durante un’intervista nel salotto della scrittrice Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il

