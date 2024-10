Lanazione.it - “Due primi e un’acqua: 101 euro”. Firenze, il conto delle trattoria nel mirino del consigliere: è polemica

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – “Duee una bottiglia d’acqua, 101". Ad accendere laè un post delcomunale Luca Santarelli, presidente della Commissione 8 (Politiche per la promozione della legalità) del Comune di, che dopo aver cenato in un noto ristorante del centro non ha evidentemente gradito il trattamento alla cassa, ritenuto davvero troppo caro in relazione a quanto consumato. "fiorentina: duee una bottiglia d’acqua 101”, scrive lo stesso Santarelli sui social, che poi ammette di aver ricevuto 11di s(“non richiesti”, ci tiene a specificare) perché si è tagliato con un vetro sul tavolo. Il tutto ripreso e documentato con una foto su Facebook che in poche ore ha raccolto numerosi like e commenti. Tanto è bastato per accendere lasui prezzi dei ristoranti in città.