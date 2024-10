Ilrestodelcarlino.it - Diabete e cardiopatie, come curare il cuore: specialisti a confronto

(Di sabato 12 ottobre 2024) È partita la seconda edizione del congresso Cardiovascular Updates in BOlogna Cubo 2.0 - Grand Rounds Edition che, nella giornata di ieri, ha visto la partecipazione die professionisti a livello nazionale e internazionale per promuovere la diffusione delle più recenti innovazioni nell’ambito cardiologico. I principali obiettivi sono stati messi in luce dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Chiara Gibertoni, dal responsabile scientifico e professore Carmine Pizzi e dal professore e direttore dell’U.O.C di Cardiologia del Policlinico Sant’Orsola, Nazzareno Galiè che hanno evidenziatoun approccio multidisciplinare possa fare la differenza quando si tratta della salute del