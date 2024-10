“Devo dire una cosa su Amanda…”. Grande Fratello, a sorpresa parla la nipote Jasmine Carrisi (Di sabato 12 ottobre 2024) “Il pubblico deve sapere questa cosa su Amanda”. Jasmine Carrisi interviene pubblicamente e svela un segreto su una delle concorrenti del Grande Fratello. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è da sempre una fan sfegatata del programma di Alfonso Signorini. Più volte ha commentato le vicende che riguardano gli inquilini della casa più spiata d’Italia, ma stavolta è coinvolta anche dal punto di vista personale. Come sa bene il pubblico del GF, quest’anno tra i concorrenti c’è infatti anche la zia di Jasmine, Amanda Lecciso, sorella maggiore di Loredana. Amanda è entrata nella casa dopo la prima puntata, ma è riuscita a integrarsi subito con gli altri inquilini. Ad accompagnarla è stata proprio Loredana. Le due sorelle hanno raccontato al pubblico il Grande legame che le unisce. Ora Jasmine ha aggiunto dei dettagli inediti sulla zia. Leggi anche: “Sono incinta”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Il pubblico deve sapere questasu Amanda”.interviene pubblicamente e svela un segreto su una delle concorrenti del. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è da sempre una fan sfegatata del programma di Alfonso Signorini. Più volte ha commentato le vicende che riguardano gli inquilini della casa più spiata d’Italia, ma stavolta è coinvolta anche dal punto di vista personale. Come sa bene il pubblico del GF, quest’anno tra i concorrenti c’è infatti anche la zia di, Amanda Lecciso, sorella maggiore di Loredana. Amanda è entrata nella casa dopo la prima puntata, ma è riuscita a integrarsi subito con gli altri inquilini. Ad accompagnarla è stata proprio Loredana. Le due sorelle hanno raccontato al pubblico illegame che le unisce. Oraha aggiunto dei dettagli inediti sulla zia. Leggi anche: “Sono incinta”.

