Cos’è l’amaurosi congenita di Leber la malattia agli occhi di Frida Bollani

l'amaurosi congenita di Leber (LCA) è una malattia genetica rara causata da mutazioni nei geni che codificano per proteine specifiche della retina: i sintomi della malattia possono iniziare a manifestarsi nei primi mesi di vita, come nel caso di Frida Bollani, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni.

“Ho una malattia genetica molto rara - l’amaurosi congenita. Trovare la cura non sarà facile ma a Londra fanno ricerca. Nella musica vedo i colori” : Petra Magoni Bollani si racconta - Non vorrei fare la cavia, però se ci fosse una terapia le darei una possibilità”. A Milano potevo accendere e spegnere lo scaldabagno quando volevo. Però quelle sono cose che vengono dopo: prima c’è la conoscenza dei tuoi spazi e poi i trucchi per fare le cose, come cucinare, io amo fare le torte. La tecnologia, la aiuta? “C’è chi usa Alexa, io uso Google Home. (Ilfattoquotidiano.it)

