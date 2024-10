Consegnati i diplomi di lingua tedesca agli studenti del liceo Colonna (Di sabato 12 ottobre 2024) Un nutrito gruppo di studentesse e studenti di tedesco delle attuali classi 4D, 4M e 5M ha ricevuto pochi giorni fa, dal dirigente scolastico Maurizio Gatteschi, il diploma di lingua tedesca DSD1.Anche quest’anno gli studenti delle classi terze hanno affrontato nello scorso mese di marzo gli Arezzonotizie.it - Consegnati i diplomi di lingua tedesca agli studenti del liceo Colonna Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un nutrito gruppo di studentesse edi tedesco delle attuali classi 4D, 4M e 5M ha ricevuto pochi giorni fa, dal dirigente scolastico Maurizio Gatteschi, il diploma diDSD1.Anche quest’anno glidelle classi terze hanno affrontato nello scorso mese di marzo gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In Toscana - aperitivo in Lingua dei Segni Italiana con docenti e studenti del Carducci di Piombino - L'Istituto piombinese Carducci Volta Pacinotti ha scelto di celebrare l'inizio del nuovo anno scolastico in modo speciale, organizzando un evento in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue. L'iniziativa, denominata "AperiSegno", è un aperitivo in Lingua dei Segni Italiana (LIS), che si terrà giovedì 26 settembre presso il “Neibar” di Venturina. (Orizzontescuola.it)

Arabia Saudita : un maggior numero di studenti studiano lingua cinese - Agenzia Xinhua. Pechino, 11 set – (Xinhua) – Nel 2023, la Cina e l’Arabia Saudita hanno concordato di potenziare l’istruzione relativa alla lingua cinese. Ora il cinese fa parte dei programmi scolastici sauditi. Ad agosto sono arrivati i primi 175 insegnanti di lingua cinese per inaugurare questa iniziativa. (Romadailynews.it)

Laboratori di lingua italiana e sinergia con le famiglie per inserire al meglio gli studenti stranieri - Con l’imminente avvio dell’anno scolastico 2024/2025 è stata promossa una nuova edizione del progetto “Risorse in rete per chi viene da lontano”, per iniziativa di Serinar insieme agli Istituti superiori cesenati “R. Serra”, “Pascal Comandini”, “Versari Macrelli”, “Garibaldi/da Vinci” e al Liceo. (Cesenatoday.it)

A Milano in un liceo ecco la cattedra di lingua araba. La preside : “Offriamo ai nostri studenti la possibilità di studiare la loro lingua madre” - Un'iniziativa importante per l'istituto, che conta un'alta percentuale di studenti di origine straniera, in particolare egiziana. L'articolo A Milano in un liceo ecco la cattedra di lingua araba. . La preside: “Offriamo ai nostri studenti la possibilità di studiare la loro lingua madre” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)