Chieti, Medici senza frontiere scende in piazza per la prima volta con una raccolta per il fondo emergenze (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 ottobre Medici senza frontiere sarà a Chieti, e in oltre 100 piazze italiane, con "Biscotti senza frontiere", una campagna di raccolta fondi a sostegno del fondo emergenze dell’organizzazione. MSF distribuirà, a fronte di una donazione, una speciale scatola di biscotti in Chietitoday.it - Chieti, Medici senza frontiere scende in piazza per la prima volta con una raccolta per il fondo emergenze Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 ottobresarà a, e in oltre 100 piazze italiane, con "Biscotti", una campagna difondi a sostegno deldell’organizzazione. MSF distribuirà, a fronte di una donazione, una speciale scatola di biscotti in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Assenza di medici? Problema strutturale" - Settimo Baisi . Così inizia la replica del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, alle accuse dal gruppo di minoranza ‘Ventasso insieme’ in merito alla mancanza di medici di base, che con l’andata in pensione del dottor Matteo La Grutta sono scesi da 4 a 2. ll consigliere Manari dovrebbe venire in consiglio, visto che stiamo lavorando ai problemi lasciati dalla sua amministrazione, primo fra ... (Ilrestodelcarlino.it)

Medicina estetica occulta. Cristina Sartorio della Sies : «Sento di riunioni private - dove una donna - senza essere un medico arriva - inietta botox e filler a poco prezzo e se ne va. E in caso di problemi post-trattamento?» - L'allarme dalla Società italiana di chirurgia e medicina estetica e una guida per i pazienti. Utilizzare dispositivi medici senza averne la giusta competenza e senza il rispetto delle procedure previste dalla legge può esporre i pazienti a gravi conseguenze. A due anni dalla maxi-indagine del Nas dei Carabinieri prosegue il trend dell'auto-medicina estetica. (Vanityfair.it)

Papa Francesco senza indugio : “Aborto è omicidio e i medici sono sicari…” - E poi ribadisce quanto sta accadendo a Gaza, raccontando che “Tutti i giorni io personalmente sono al telefono con la parrocchia di Gaza, lì dentro, ci sono più di 600 persone, e mi dicono le cose che succedono, anche le crudeltà che succedono lì. Riguardo alle sue parole sull’aborto, il Papa rivendica e dice: “Le donne hanno diritto alla vita, alla vita loro e alla vita dei figli, ma un aborto ... (Cityrumors.it)

La nave di Medici senza frontiere bloccata a Genova dal decreto Piantedosi : “Un’assurdità - favoriscono i respingimenti dei libici” - Così l’equipaggio della nave per la ricerca e soccorso Geo Barents di Medici senza frontiere, dopo essere stato minacciato dalla “guardia costiera” libica e aver effettuato due soccorsi portando in salvo 206 persone, ha subìto martedì un fermo amministrativo ai sensi del decreto Piantedosi per “non aver eseguito gli ordini delle autorità libiche”, quelle armate, equipaggiate e finanziate ... (Ilfattoquotidiano.it)