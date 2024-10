“Che schifo, non si lava nemmeno i denti”. Julia al Grande Fratello il pubblico sente tutto: cose pesantissime (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Grande Fratello regala ‘perle’ anche e soprattutto di notte. Quest’anno è stata ripristinata la diretta h24 della casa e il pubblico più affezionato al reality show di Canale 5 non si perde nemmeno un istante, nonostante gli orari. E proprio da alcune confidenze notturne eccone una particolarmente forte, pesante. E infatti ha valso alle due ‘chiacchierone’ una marea di critiche e insulti. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Shaila Gatta che, mentre era a letto, hanno alzato le coperte e ha iniziato a sparlare di una loro coinquilina. Anche se la modella toscana non aveva il microfono addosso, i telespettatori di Mediaset Extra hanno sentito quello che ha detto. Leggi anche: “Non vedevo, non respiravo”. Grande Fratello, confessione choc di Jessica e nella casa cala il vero gelo GF, Julia e Shaila sparlano nella notte: “Non si lava, che schifo” “Che schifo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilregala ‘perle’ anche e sopratdi notte. Quest’anno è stata ripristinata la diretta h24 della casa e ilpiù affezionato al reality show di Canale 5 non si perdeun istante, nonostante gli orari. E proprio da alcune confidenze notturne eccone una particolarmente forte, pesante. E infatti ha valso alle due ‘chiacchierone’ una marea di critiche e insulti. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Shaila Gatta che, mentre era a letto, hanno alzato le coperte e ha iniziato a sparlare di una loro coinquilina. Anche se la modella toscana non aveva il microfono addosso, i telespettatori di Mediaset Extra hanno sentito quello che ha detto. Leggi anche: “Non vedevo, non respiravo”., confessione choc di Jessica e nella casa cala il vero gelo GF,e Shaila sparlano nella notte: “Non si, che” “Che

