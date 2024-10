Casalbuono, rintracciato e arrestato latitante ricercato dal 2020 (Di sabato 12 ottobre 2024) La Squadra Mobile ha arrestato P.H., cittadino albanese ricercato dal 2020, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. L’uomo, condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, è stato rintracciato a Salernotoday.it - Casalbuono, rintracciato e arrestato latitante ricercato dal 2020 Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Squadra Mobile haP.H., cittadino albanesedal, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. L’uomo, condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, è stato

