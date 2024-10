Calciomercato Juventus: Vlahovi? verso la firma, si studiano i vice (o i piani b) (Di sabato 12 ottobre 2024) Stanno entrando nel vivo i contatti fra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovi? per il rinnovo. A riportarlo è Giovanni Albanese, firma de La Gazzetta dello Sport che, intervistato da Juve Zone su YouTube ha detto che la firma dovrebbe arrivare entro la fine del 2024, così che a gennaio Giuntoli possa pescare dal mercato qualche pedina da affiancargli o da sostituirlo per farlo rifiatare. Il condizionale è d’obbligo, perché la distanza fra la richiesta del serbo e l’offerta dei bianconeri era tanta e così il Managing Director Football potrebbe infuocare il Calciomercato della Juventus anche per trovare un qualcuno che sostituisca l’ex viola. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Vlahovi? verso la firma, si studiano i vice (o i piani b) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Stanno entrando nel vivo i contatti fra lae l’entourage di Dusan? per il rinnovo. A riportarlo è Giovanni Albanese,de La Gazzetta dello Sport che, intervistato da Juve Zone su YouTube ha detto che ladovrebbe arrivare entro la fine del 2024, così che a gennaio Giuntoli possa pescare dal mercato qualche pedina da affiancargli o da sostituirlo per farlo rifiatare. Il condizionale è d’obbligo, perché la distanza fra la richiesta del serbo e l’offerta dei bianconeri era tanta e così il Managing Director Football potrebbe infuocare ildellaanche per trovare un qualcuno che sostituisca l’ex viola.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Giuntoli in missione : ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT - itAlla fine, con l’Italia in dieci uomini per l’espulsione di Pellegrini nel finale di primo tempo, il Belgio è riuscito a trovare il 2-2 tra il rammarico dei ragazzi di Spalletti che sembravano avere il match in mano dopo l’uno-due firmato da Cambiaso e Retegui. La Juventus a caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli ... (Calciomercato.it)

Dorotea firma per la Juventus Women : i Del Piero continuano la storia d'amore con la Juventus - La storia d'amore dei Del Piero con la Juventus scrive un nuovo capitolo. Dorotea, figlia dell’ex capitano della Vecchia Signora, ha firmato con la Juventus Women e vestirà la maglia dell’Under 17. La 17enne è nata nel 2009 a Torino quando il padre era nel pieno della sua carriera in... (Today.it)

Da Alex a Dorotea - la dinastia Del Piero alla corte della Juventus : la 17enne firma per la Juventus Women - Il cognome Del Piero, che ha segnato la storia del club bianconero, torna a comparire tra le fila juventine, portando con sé un mix di emozione e curiosità. . Dorotea Del Piero, figlia dell’ex capitano della Juventus Alex Del Piero, ha firmato con la Juventus Women e vestirà la maglia dell’Under 17. (Torinotoday.it)

Ex Juventus - oggi Szczesny firma col Barcellona : ecco perché potrebbe esordire subito in Champions League - Il grande giorno è arrivato. A poche settimane dall`inaspettata separazione dalla Juventus e l`annuncio del ritiro dal calcio giocato, Wojcech... (Calciomercato.com)