Thesocialpost.it - Brucia un capannone alla periferia di Taranto, nube di fumo in tutta la città

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una grandenera si è sviluppata questa mattina dopo le 7died è visibile dala, creando apprensione nei cittadini. L’incendio riguarderebbe grossi carichi di materiali importati dCina in vista delle festivita’ natalizie e stoccati da una ditta di import in unnei pressi dell’area portuale.Sul posto accorse diverse squadre di vigili del fuoco. Anche l’Arpa, l’Agenzia della Regione Puglia, è stata allertata ed è uscita con i propri mezzi e il personale per un sopralluogo per controllare eventuali conseguenze di inquinamento e di immissione nell’aria di sostanze nocive. L'articoloundidiinlaproviene da The Social Post.