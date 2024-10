Attacchi Unifil, Tajani rilancia le critiche: “I nostri soldati non sono Hezbollah” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha sottolineato che è necessario attendere la conclusione dell'inchiesta aperta di Israele per comprendere se gli Attacchi ai contingenti Unifil rientrino nella categoria dei crimini di guerra. In ogni caso, Tajani ha ricordato che Attacchi a truppe di difesa sono sleali, poiché questi non sarebbero attrezzati con armi adatte a rispondere a tali offensive L'articolo Attacchi Unifil, Tajani rilancia le critiche: “I nostri soldati non sono Hezbollah” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Attacchi Unifil, Tajani rilancia le critiche: “I nostri soldati non sono Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha sottolineato che è necessario attendere la conclusione dell'inchiesta aperta di Israele per comprendere se gliai contingentirientrino nella categoria dei crimini di guerra. In ogni caso,ha ricordato chea truppe di difesasleali, poiché questi non sarebbero attrezzati con armi adatte a rispondere a tali offensive L'articolole: “Inon” proviene da Il Difforme.

