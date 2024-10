Amici 24, puntata 13 ottobre con Fiorella Mannoia e Virginio (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella puntata di domenica 13 ottobre di Amici di Maria De Filippi saranno ospiti in studio Fiorella Mannoia e Virginio Domani domenica 13 ottobre alle ore 14.00 su Canale5 nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il talent show Amici. Proseguono le esibizioni di canto e di ballo per gli allievi della scuola, super ospite l’amata cantautrice che ha fatto la storia della musica Fiorella Mannoia nella doppia veste di giudice della gara di canto e magnifica interprete e autrice di Disobbedire, ultimo singolo uscito il 27 settembre, che si prepara alla serata evento con il concerto benefico del 23 ottobre Per la pace – live contro le guerre al Forum di Assago a Milano. A giudicare la gara di ballo il coreografo e ballerino Kledi mentre la gara speciale ballo viene valutata dal coreografo Kristian Cellini. .com - Amici 24, puntata 13 ottobre con Fiorella Mannoia e Virginio Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nelladi domenica 13didi Maria De Filippi saranno ospiti in studioDomani domenica 13alle ore 14.00 su Canale5 nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il talent show. Proseguono le esibizioni di canto e di ballo per gli allievi della scuola, super ospite l’amata cantautrice che ha fatto la storia della musicanella doppia veste di giudice della gara di canto e magnifica interprete e autrice di Disobbedire, ultimo singolo uscito il 27 settembre, che si prepara alla serata evento con il concerto benefico del 23Per la pace – live contro le guerre al Forum di Assago a Milano. A giudicare la gara di ballo il coreografo e ballerino Kledi mentre la gara speciale ballo viene valutata dal coreografo Kristian Cellini.

