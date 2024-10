Acilia Domus Ottica annuncia una grande festa di Halloween fra magia e trampolieri

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ostia, 12 ottobre 2024 –e’ la nuovadi, nata per fare la differenza ed offrire un servizio di altissima qualità a portata di tutti. Un’iniziativa d’imprenditoria femminile, fortemente convinta nello scardinare la mentalità di chi crede che basti fare bene il proprio mestiere, anche a grandi livelli, per essere empatici col territorio.vuol essere per la propria comunità punto di riferimento, già attivissima nel volontariato come socia Rotary International. Nasce così il progetto di, in collaborazione con l’associazione Piccoli Mercanti, il successo del mercato dei prodotti tipici del sud nel piazzale del centro commerciale prisma in via di145, dove è locato appunto il negozio, il quale continuerà a creare circostanze che permetteranno a tutti gli abitanti della zona di sentirsi protagonisti.