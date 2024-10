A27, conclusi in anticipo i lavori alla stazione di Vittorio Veneto Nord (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla A27 Venezia-Belluno sono terminati in anticipo di una settimana rispetto al cronoprogramma, i lavori di ammodernamento della stazione di Vittorio Veneto Nord, al km 58+900. Dalle ore 8 di sabato mattina, 12 ottobre, sarà regolarmente aperta la stazione sia in entrata che in uscita. I lavori Trevisotoday.it - A27, conclusi in anticipo i lavori alla stazione di Vittorio Veneto Nord Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla A27 Venezia-Belluno sono terminati indi una settimana rispetto al cronoprogramma, idi ammodernamento delladi, al km 58+900. Dalle ore 8 di sabato mattina, 12 ottobre, sarà regolarmente aperta lasia in entrata che in uscita. I

