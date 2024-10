Uomini e Donne, ex dama del parterre over stronca le troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giulia Vacca a ruota libera sui protagonisti della nuova edizione di Uomini e Donne: l'ex dama commenta il ritorno in studio di Mario Cusitore e commenta il percorso dei quattro tronisti. Comingsoon.it - Uomini e Donne, ex dama del parterre over stronca le troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giulia Vacca a ruota libera sui protagonisti della nuova edizione di: l'excommenta il ritorno in studio di Mario Cusitore e commenta il percorso dei quattro tronisti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Uomini e Donne : Manuel Maura parla di un possibile ritorno con Francesca Sorrentino e spiazza tutti - La sua affermazione “mai dire mai nella vita” ha lasciato intendere che, nonostante il passato, non può prevedere cosa riserva il futuro. Però la cosa bella della vita è che è imprevedibile, può succedere di tutto. Ora che Francesca è tronista di Uomini e Donne, gli sguardi sono puntati su di lei, ma la risposta di Manuel ha aggiunto una sfumatura di incertezza alla vicenda. (Anticipazionitv.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 11 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Michele, invece, ha avuto modo di fare una nuova esterna con una corteggiatrice presente nel parterre delle sue pretendenti: tra i due è scattato subito il bacio. Alla fine, però, Martina Ioannon ha scelto di fare l’esterna solo con Gianmarco, il ragazzo con il quale avrebbe dovuto fare una semplice chiacchierata. (Tpi.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il bacio tra il tronista Michele e la corteggiatrice Veronica accende lo studio. Cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. (Superguidatv.it)