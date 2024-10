Un posto al sole, trama 11 ottobre 2024: scontro tra Guido e Mariella (Di venerdì 11 ottobre 2024) Guido e Mariella torneranno ad essere sotto i riflettori ad Un posto al sole, come racconta la trama della soap opera partenopea relativa alla puntata che andrà in onda venerdì 11 ottobre 2024. I due ex coniugi, in particolare, si ritroveranno nuovamente a discutere a causa della loro separazione e della difficile gestione del piccolo Lollo. Mariella e Guido, di recente, sono entrati in crisi quando il vigile ha perso la testa per Claudia Costa, una sua vecchia amica, la quale gli ha confessato di ricambiare il suo interesse. Poco dopo, nonostante i tentativi di Mariella di riconquistare Guido, alla fine Del Bue ha deciso di andare via di casa e di chiudere il suo matrimonio con la Altieri. Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 11 ottobre 2024: scontro tra Guido e Mariella Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)torneranno ad essere sotto i riflettori ad Unal, come racconta ladella soap opera partenopea relativa alla puntata che andrà in onda venerdì 11. I due ex coniugi, in particolare, si ritroveranno nuovamente a discutere a causa della loro separazione e della difficile gestione del piccolo Lollo., di recente, sono entrati in crisi quando il vigile ha perso la testa per Claudia Costa, una sua vecchia amica, la quale gli ha confessato di ricambiare il suo interesse. Poco dopo, nonostante i tentativi didi riconquistare, alla fine Del Bue ha deciso di andare via di casa e di chiudere il suo matrimonio con la Altieri.

