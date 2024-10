Tutto il buono dell’autunno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel Sannio, alla scoperta di Cusano Mutri, durante i giorni della “Sagra del Fungo Porcino” Situato a circa 450 metri sul livello del mare, nel comprensorio del Matese, tra le valli del monte Mutria da cui prende il nome, Cusano Mutri, uno dei “ Borghi più belli d’Italia“, proprio in questi giorni è protagonista, sopratTutto nei weekend, di una vera e propria invasione di persone. Cusano Mutri, il Centro Storico, il municipio e il Museo del territorioNormalmente, Cusano Mutri è un tranquillo borgo medioevale della provincia di Benevento, fondato sul lavoro, con una realtà di accoglienza garbata, ma discreta. Scoprire i suoi angoli caratteristici, partendo dalla “Porta di Mezzo”, le piazzette con le fontane, le abitazioni semplici dai dettagli curatissimi è una piacevole passeggiata: ora in salita, ora in discesa. Puntomagazine.it - Tutto il buono dell’autunno Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel Sannio, alla scoperta di Cusano Mutri, durante i giorni della “Sagra del Fungo Porcino” Situato a circa 450 metri sul livello del mare, nel comprensorio del Matese, tra le valli del monte Mutria da cui prende il nome, Cusano Mutri, uno dei “ Borghi più belli d’Italia“, proprio in questi giorni è protagonista, sopratnei weekend, di una vera e propria invasione di persone. Cusano Mutri, il Centro Storico, il municipio e il Museo del territorioNormalmente, Cusano Mutri è un tranquillo borgo medioevale della provincia di Benevento, fondato sul lavoro, con una realtà di accoglienza garbata, ma discreta. Scoprire i suoi angoli caratteristici, partendo dalla “Porta di Mezzo”, le piazzette con le fontane, le abitazioni semplici dai dettagli curatissimi è una piacevole passeggiata: ora in salita, ora in discesa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sagra dei Funghi di Cusano Mutri rovinata da TikTok - Anche la sagra dei funghi di Cusano Mutri finita nel tritacarne di TikTok. Ecco come arrivare, giorni e arrivare. L'articolo Sagra dei Funghi di Cusano Mutri rovinata da TikTok proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)

Cusano Mutri - successo per gli allestimenti culturali all’interno della Sagra dei Funghi - Questa edizione della Sagra dei Funghi si sta altresì contraddistinguendo per una particolare attenzione ai temi culturali. La seconda mostra, di carattere fotografico – a cura di Pietro Iamartino – presenta una selezione di immagini tratte dall’opera ‘Guida poetica del viaggiatore tra stagioni ed emozioni’. (Anteprima24.it)

Assoluzione ex Sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo - Rubano (FI) : “Sentenza rende giustizia a chi ha operato per la comunità” - Questa sentenza ci ricorda quanto sia essenziale difendere e rafforzare il principio del garantismo, che è la vera tutela per chi, come l’ex sindaco Maturo, si trova a fronteggiare situazioni complesse e delicate nel pieno rispetto delle proprie responsabilità istituzionali”. . Tempo di lettura: < 1 minuto“L’assoluzione dell’ex sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, rende giustizia ... (Anteprima24.it)