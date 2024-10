Tutto finito per Nadal: non c’è più niente da fare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto finito per Nadal: anche uno dei pochi record che rimaneva in piedi è stato distrutto nel corso dell’ultimo torneo Da un ventennio a questa parte, quando si parla di tennis, il pensiero ovviamente è rivolto ai tre che hanno fatto e qualcuno sta ancora facendo, la storia di questo sport. Nadal (Lapresse) – Ilveggente.itFederer, che si è ritirato, Nadal che ancora cerca di giocare qualche partite, e Djokovic che si è regalato la scorsa estate l’Olimpiade, l’ultimo torneo che gli mancava, sono quelli che hanno dato una linfa nuova a questo sport. Sono quelli che, grazie alle loro sfide, hanno fatto vivere dei momenti emozionanti a tutti gli appassionati. Ma hanno permesso, sopratTutto, a chi il tennis lo masticava poco, di innamorarsi della racchetta. Lo spettacolo è stato sempre al di là del limite. Oltre ogni immaginazione. Ilveggente.it - Tutto finito per Nadal: non c’è più niente da fare Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per: anche uno dei pochi record che rimaneva in piedi è stato distrutto nel corso dell’ultimo torneo Da un ventennio a questa parte, quando si parla di tennis, il pensiero ovviamente è rivolto ai tre che hanno fatto e qualcuno sta ancora facendo, la storia di questo sport.(Lapresse) – Ilveggente.itFederer, che si è ritirato,che ancora cerca di giocare qualche partite, e Djokovic che si è regalato la scorsa estate l’Olimpiade, l’ultimo torneo che gli mancava, sono quelli che hanno dato una linfa nuova a questo sport. Sono quelli che, grazie alle loro sfide, hanno fatto vivere dei momenti emozionanti a tutti gli appassionati. Ma hanno permesso, soprat, a chi il tennis lo masticava poco, di innamorarsi della racchetta. Lo spettacolo è stato sempre al di là del limite. Oltre ogni immaginazione.

