Liberoquotidiano.it - Turismo, Th Resorts nomina Alberto Peroglio Longhin nuovo amministratore delegato

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Th, parte del gruppo turistico Hotelturist, ha annunciato ladicome. La società , partecipata in modo paritetico da Solfin e Cdp Equity al 46% e da Isa per il restante 8%, è leader nel settore dell'ospitalità in Italia con il marchio Thsuccede a Giuliano Gaiba, che ha guidato l'azienda in una fase di crescita significativa, affrontando con successo le sfide poste dal mercato turistico post-pandemia. Con oltre trent'anni di esperienzaha operato in primarie aziende nel settore dele dell'ospitalità , dimostrando una forte capacità di guidare le aziende attraverso fasi di espansione e cambiamento.