Unlimitednews.it - Torna il 22 novembre il premio internazionale “Semplicemente Donna”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) (ITALPRESS) – Si scaldano i motori per la XII edizione delche, anche quest’anno, metterà in pista un intenso programma di eventi, iniziative collaterali, e incontri con le scuole volti a sensibilizzare e contrastare i fenomeni della violenza e della discriminazione di genere. Presentata dall’azienda aretina Menchetti, e con la giornalista Daniela Simonetti alla guida della giuria, la tre giorni della manifestazione, in calendario dal 21 al 23, sarà ospitata, per il sesto anno consecutivo, dal Comune di Castiglion Fiorentino: in particolar modo, la tanto attesa cerimonia di premiazione, che vedrà protagoniste grandi donne impegnate su più fronti nell’ambito della società civile, si terrà venerdì 22alle ore 21.00 nella splendida cornice castiglionese del Teatro comunale “Mario Spina”.