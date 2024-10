Lapresse.it - Stellantis, Tavares in Parlamento: “Piano per stabilimenti ma in Italia elettriche costano troppo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ceo di, Carlos, è stato sentito giovedì pomeriggio in audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, in merito ai piani della società per gliindustrialini. “Abbiamo diversi impianti industriali, ne abbiamo diversi in. Abbiamo unpreciso, che ho già condiviso con i nostri partner, per dire che l’attività per quanto riguarda l’assegnazione dei veicoli viene assicurata fino al 2030, 2033 in alcuni casi, ma il problema non è risolto”, ha detto. Il costo per produrre le auto, ha spiegato, è superiore del 40% rispetto ai veicoli a motore termico e, dunque, “non posso ignorare l’elemento costo del veicolo, dipende dalla produttività e dalla velocità con cui assorbiremo questo 40% di costi aggiuntivi con i nostri partner.