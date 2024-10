“Si è già consolato”. Uomini e Donne, segnalazione choc su Cristiano pochi giorni dopo la rottura (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uomini e Donne, la storia tra Cristiano e Asmaa è tramontata ma pare che lui abbia già trovato il modo di consolarsi. Non appena l’indiscrezione è venuta a galla ecco che i commenti del pubblico si sono moltiplicati: “E per fortuna che dovevate sposarvi”. E ancora: “Il classico esempio di chi sia ama tanto ma solo quando ci sono telecamere di mezzo. Ha ragione Tina quando dice: business!”. Nessuno sa cosa sia successo davvero ma una risposta dura di Asmaa è già arrivata. >> “Sto male, Maria”. Armando Incarnato scoppia a Uomini e Donne: provato e in lacrime racconta la verità “Il mondo è molto piccolo. La mia risposta l’ho già avuta senza sapere nulla perché chi ti priva della tua libertà, sono le persone marce di questo mondo“, ha scritto la dama di U&D in una storia che è apparsa sul suo profilo Instagram il 10 ottobre. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), la storia trae Asmaa è tramontata ma pare che lui abbia già trovato il modo di consolarsi. Non appena l’indiscrezione è venuta a galla ecco che i commenti del pubblico si sono moltiplicati: “E per fortuna che dovevate sposarvi”. E ancora: “Il classico esempio di chi sia ama tanto ma solo quando ci sono telecamere di mezzo. Ha ragione Tina quando dice: business!”. Nessuno sa cosa sia successo davvero ma una risposta dura di Asmaa è già arrivata. >> “Sto male, Maria”. Armando Incarnato scoppia a: provato e in lacrime racconta la verità “Il mondo è molto piccolo. La mia risposta l’ho già avuta senza sapere nulla perché chi ti priva della tua libertà, sono le persone marce di questo mondo“, ha scritto la dama di U&D in una storia che è apparsa sul suo profilo Instagram il 10 ottobre.

