Ritrovata a Casoria l’auto rubata a Matteo Politano: sparito il portafogli del calciatore del Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Smart rubata all'attaccante del Napoli Matteo Politano è stata Ritrovata dalla polizia in provincia, a Casoria; all'interno rinvenuti i documenti ma non il portafogli. Fanpage.it - Ritrovata a Casoria l’auto rubata a Matteo Politano: sparito il portafogli del calciatore del Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Smartall'attaccante delè statadalla polizia in provincia, a; all'interno rinvenuti i documenti ma non il

Ritrovata a Casoria l’auto di Politano - L’autovettura era stata rubata mentre il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più… Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo». (Ilnapolista.it)