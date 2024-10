Riscaldamento a Bologna, accensione posticipata: ecco quando (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – È ancora caldo, i riscaldamenti possono aspettare. Almeno a Bologna, per il momento. E’ stata firmata l’ordinanza che riduce il periodo di esercizio degli impianti di Riscaldamento, posticipando la riaccensione a martedì 22 ottobre, una settimana dopo la data prevista del 15 ottobre. La decisione è stata adottata in particolare viste le temperature registrate a Bologna, sensibilmente al di sopra della media stagionale, e la buona tolleranza e l’efficacia del posticipo già sperimentato con l'ordinanza dello scorso anno. Se la prossima settimana dovesse esserci un improvviso calo delle temperature sarà possibile, con una nuova ordinanza, anticipare l’accensione. Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento a Bologna, accensione posticipata: ecco quando Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – È ancora caldo, i riscaldamenti possono aspettare. Almeno a, per il momento. E’ stata firmata l’ordinanza che riduce il periodo di esercizio degli impianti di, posticipando la ria martedì 22 ottobre, una settimana dopo la data prevista del 15 ottobre. La decisione è stata adottata in particolare viste le temperature registrate a, sensibilmente al di sopra della media stagionale, e la buona tolleranza e l’efficacia del posticipo già sperimentato con l'ordinanza dello scorso anno. Se la prossima settimana dovesse esserci un improvviso calo delle temperature sarà possibile, con una nuova ordinanza, anticipare l’

