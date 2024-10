Ragazzino di 13 anni accerchiato e picchiato a Giussano: l’aggressione per la giacca di marca (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta al Luna Park di Giussano (Monza e Brianza) nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre. Identificati i responsabili, tre minorenni residenti a Mariano Comense (Como): hanno 17, 16 e 15 anni. Fanpage.it - Ragazzino di 13 anni accerchiato e picchiato a Giussano: l’aggressione per la giacca di marca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta al Luna Park di(Monza e Brianza) nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre. Identificati i responsabili, tre minorenni residenti a Mariano Comense (Como): hanno 17, 16 e 15

Incubo baby gang a Giussano : ragazzino di 13 anni accerchiato e picchiato per la giacca griffata - Poi, anche grazie ad altre testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, riescono a identificarli. Uno dei teatri privilegiati, ad esempio, le stazioni ferroviarie. Episodi non sono mancati nemmeno a Monza, con la baby gang anche in questo caso formata da quattro ragazzi che imperversava nel centro storico, a Desio e Muggiò. (Ilgiorno.it)

Ragazzino di 13 anni picchiato - minacciato e rapinato al luna park di Giussano. Gli aguzzini sono tutti minorenni - Giussano (Monza e Brianza), 10 ottobre 2024 – Picchiato e minacciato per una giacca. Il ragazzino ha immediatamente contattato la madre, che ha allertato i carabinieri. Hanno 17, 16 e 15 anni e sono tutti residenti a Mariano Comense. Sono stati denunciati per rapina aggravata, la giacca è stata restituita alla vittima. (Ilgiorno.it)