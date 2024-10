Premio Spazio Imprese, tra i vincitori un bambino di 8 anni di Montecorvino Pugliano (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Sala della Protomoteca del Campidoglio ha ospitato il primo Premio Spazio Imprese, che ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo politico, imprenditoriale e mediatico. Tra i premiati il ministro Paolo Zangrillo, Anna Fendi, stilista e imprenditrice di fama internazionale, Alessandra Canale e Andrea Pancani, noti giornalisti e conduttori televisivi. L’evento, presieduto dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, ha tuttavia riservato una sorpresa: la presenza di Filippo, un bambino di 8 anni che ha conquistato tutti con la sua storia straordinaria. Filippo, studente di terza elementare a Montecorvino Pugliano, si distingue come il membro più giovane della redazione di Spazio Imprese, un team che include professionisti, docenti universitari e sindacalisti di rilievo nazionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Sala della Protomoteca del Campidoglio ha ospitato il primo, che ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo politico, imprenditoriale e mediatico. Tra i premiati il ministro Paolo Zangrillo, Anna Fendi, stilista e imprenditrice di fama internazionale, Alessandra Canale e Andrea Pancani, noti giornalisti e conduttori televisivi. L’evento, presieduto dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, ha tuttavia riservato una sorpresa: la presenza di Filippo, undi 8che ha conquistato tutti con la sua storia straordinaria. Filippo, studente di terza elementare a, si distingue come il membro più giovane della redazione di, un team che include professionisti, docenti universitari e sindacalisti di rilievo nazionale.

