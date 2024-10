Ilrestodelcarlino.it - Perché si vede l’aurora boreale in Emilia Romagna

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Imola, 11 ottobre 2024 – Stregati a guardare il cielo. Le aurore boreali che stanno solcando il nord Italia colorandolo di rosso sono in realtà materia freneticamente in movimento: l’origine delle aurore va infatti ricercata sulla superficie del Sole, in particolare nelle sue regioni più attive, quelle da cui hanno origine le tempeste solari, fasci di materia in grado attraversare il sistema solare e arrivare sulla Terra. Qui quelle particelle vengono a contatto con l’atmosfera trasferendo energia termica, che le varie componenti del cielo terrestre, come l’ossigeno, rilasciano in forma di fasci di luce, visibili in particolare nelle ore più buie, intorno alla mezzanotte, meglio se lontano dai centri abitati.