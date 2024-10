Per il dossieraggio contro il governo non scatta l’«allarme democratico» (Di venerdì 11 ottobre 2024) La serie di casi emersa negli ultimi mesi dimostra che la caccia grossa verso l’esecutivo di centrodestra è in corso. Qualcuno cerca argomenti per colpire la maggioranza, con il supporto di alcuni giornali. Laverita.info - Per il dossieraggio contro il governo non scatta l’«allarme democratico» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) La serie di casi emersa negli ultimi mesi dimostra che la caccia grossa verso l’esecutivo di centrodestra è in corso. Qualcuno cerca argomenti per colpire la maggioranza, con il supporto di alcuni giornali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Scontro col pm di Milano sulla Lega" : dossieraggio - pesanti conferme dall'ex procuratore - «C'è un mio atto di inoltro al procuratore di Milano, come seguito rispetto ad un altro atto che era stato firmato dal Procuratore nazionale De Raho», ha detto Russo. Quando i commissari chiedono a Russo, procuratore aggiunto presso la Direzione antimafia dal 2016 al gennaio 2023, perché nessuno abbia vigilato sull'operato dei presunti spioni, il magistrato risponde citando la «posizione ibrida» ... (Liberoquotidiano.it)

Il maxi-dossieraggio contro la Lega rivelato da Il Tempo finisce a Strasburgo - Ecco che in questo dibattito importante al Consiglio d'Europa sulla libertà di informazione vorrei fare un plauso e i giornali e ai media italiani che invece di mettere la testa sotto la sabbia stanno indagando su cosa sia successo" dimostrando di non fare parte di quel "sistema marcio e antidemocratico", afferma ancora l'esponente del Carroccio che dedica un passaggio la nostro giornale: "Vorrei ... (Iltempo.it)

Dossieraggio - Crosetto contro il Pd : “Mistifica la mia denuncia - mi sorprende che non sia scandalizzato dalla vicenda” - Guido Crosetto è una furia sull’inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio, per il quale il procuratore capo Cantone ha chiesto l’arresto di Striano. Fu il titolare della Difesa a far esplodere il caso poi deflagrato sugli acessi illegali a dati sensibili e sui rapporti tra magistratura, guardia di finanza e alcuni giornali. (Secoloditalia.it)