Napoli ritrovata l’auto rubata di Matteo Politano ma è sparito il portafogli

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre era statadi, una Smart, che si era fermato in un ristorante nel quartiere Posillipo di. A distanza di poche oreè statain via Nazionale delle Puglie, a Casoria, come riferito da Calcio24. Dalle notizie trapelate finora non è però stato ritrovato ildell’attaccante. Non solo, le “disavventure” di Neres e Juan Jesus I giocatori delin quest’ultimo periodo sembrano essere finiti nel mirino dei malviventi. Il 31 agosto vittima della criminalità fu David Neres, rapinato da due balordi del suo orologio del valore di 100.000 euro.