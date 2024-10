Muro di via San Vito, 3 anni e mezzo dopo il crollo al via i lavori (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati formalmente affidati i lavori per il definitivo ripristino del Muro di via San Vito, al di sotto del circolo del tennis. A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato che dichiara: "Questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso la messa in sicurezza Agrigentonotizie.it - Muro di via San Vito, 3 anni e mezzo dopo il crollo al via i lavori Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati formalmente affidati iper il definitivo ripristino deldi via San, al di sotto del circolo del tennis. A darne notizia è l’assessore aipubblici, Gerlando Principato che dichiara: "Questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso la messa in sicurezza

