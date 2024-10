Migranti, dalla Corte dei Conti 40 condanne per irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza. C’è anche Mimmo Lucano (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pronuncia riguarda la Calabria. Per Riace i giudici specificano che “non c'è prova di intesa truffaldina”. Ma il Comune avrebbe violato il divieto di subappalto coinvolgendo le cooperative nella gestione Repubblica.it - Migranti, dalla Corte dei Conti 40 condanne per irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza. C’è anche Mimmo Lucano Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pronuncia riguarda la Calabria. Per Riace i giudici specificano che “non c'è prova di intesa truffaldina”. Ma il Comune avrebbe violato il divieto di subappalto coinvolgendo le cooperative

