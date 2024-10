Medioriente: Austin a Gallant, garantire sicurezza forze Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – Durante una telefonata con il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha sollecitato “la garanzia della sicurezza delle forze Unifil e il coordinamento degli sforzi per passare dalle operazioni militari a un percorso diplomatico il prima possibile”. Lo scrive Austin su X. “Ho chiamato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ieri sera per discutere delle operazioni di Israele in Libano – afferma Austin – Ho ribadito il ferreo sostegno al diritto di Israele di difendersi e ho ribadito l’impegno degli Stati Uniti per un accordo diplomatico che riporti in sicurezza sia i civili libanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i lati del confine”. Lapresse.it - Medioriente: Austin a Gallant, garantire sicurezza forze Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – Durante una telefonata con il ministro israeliano della Difesa, Yoav, il capo del Pentagono, Lloyd, ha sollecitato “la garanzia delladellee il coordinamento degli sforzi per passare dalle operazioni militari a un percorso diplomatico il prima possibile”. Lo scrivesu X. “Ho chiamato il ministro della Difesa israeliano Yoavieri sera per discutere delle operazioni di Israele in Libano – afferma– Ho ribadito il ferreo sostegno al diritto di Israele di difendersi e ho ribadito l’impegno degli Stati Uniti per un accordo diplomatico che riporti insia i civili libanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i lati del confine”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Wsj - dopo uccisione Nasrallah - 'schietta' telefonata Austin-Gallant - Poche ore più tardi, nel corso di una seconda telefonata tra i due, Austin avrebbe chiesto a Gallant se Israele fosse pronta a difendersi da sola, dal momento che gli Stati Uniti non avevano avuto il tempo di schierare le proprie forze per contrastare una potenziale immediata rappresaglia da parte di Hezbollah, riferisce ancora la pubblicazione. (Liberoquotidiano.it)

Austin parla con Gallant - esprime la sua preoccupazione per Idf - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano Yoav Gallant e ha espresso la sua "preoccupazione per la responsabilità dell'Idf per la morte ingiustificata della cittadina americana Aysenur Eygi mentre manifestava in Cisgiordania. Il segretario ha esortato Gallant a riesaminare le regole di ingaggio dell'Idf quando opera in Cisgiordania". (Quotidiano.net)

Austin parla con Gallant - ribadisce sostegno incrollabile Usa - Lloyd Austin ha avuto un conversazione telefonica con il suo suo omologo israeliano Yoav Gallat. Il capo del Pentagono ha ribadito il sostegno "incrollabile" degli Stati Uniti a Israele e ha parlato di come le allentare le tensioni nella regione. (Quotidiano.net)