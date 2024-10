McTominay, spunta il soprannome scelto dai tifosi del Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese conquista i tifosi azzurri, che gli hanno regalato un nuovo soprannome Scott McTominay ha impiegato pochissimo tempo per entrare nel cuore dei tifosi del Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate dal Manchester United, è già diventato un elemento imprescindibile nello schema di Conte. Nasce il soprannome per McTominay A Napoli i tifosi hanno scelto il nuovo soprannome per McTominay, il centrocampista scozzese è stato ribattezzato “McTotally”. Un soprannome che dice tutto sul suo modo di giocare: totale, presente ovunque e capace di fare tutto al meglio. Come riportato da Il Mattino, l’impatto di McTominay è stato semplicemente straordinario. Numeri da record per “McTotally” Le statistiche confermano la sua importanza. Due gol, tante giocate e chilometri percorsi senza sosta. Napolipiu.com - McTominay, spunta il soprannome scelto dai tifosi del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese conquista iazzurri, che gli hanno regalato un nuovoScottha impiegato pochissimo tempo per entrare nel cuore deidel. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate dal Manchester United, è già diventato un elemento imprescindibile nello schema di Conte. Nasce ilperhannoil nuovoper, il centrocampista scozzese è stato ribattezzato “McTotally”. Unche dice tutto sul suo modo di giocare: totale, presente ovunque e capace di fare tutto al meglio. Come riportato da Il Mattino, l’impatto diè stato semplicemente straordinario. Numeri da record per “McTotally” Le statistiche confermano la sua importanza. Due gol, tante giocate e chilometri percorsi senza sosta.

