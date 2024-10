Mary Elizabeth Winstead protagonista del remake del thriller La mano sulla culla (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Scott Pilgrim vs the World star della nuova versione del film del 1992 diretto da Curtis Hanson. Mary Elizabeth Winstead sarebbe in trattative per un ruolo da protagonista nel remake di La mano sulla culla. L'attrice sarebbe in fase di negoziazione per recitare accanto a Maika Monroe nel prossimo film targato 20th Century Fox. Si tratta di una nuova versione del thriller del 1992 con il medesimo titolo (in inglese The Hand That Rocks the Cradle), diretto da Curtis Hanson e uscito in Italia anche con il titolo esteso La mano sulla culla è la mano che governa il mondo. Versione 2.0 Il film originale segue la storia di una donna (Rebecca De Mornay), che dopo che Movieplayer.it - Mary Elizabeth Winstead protagonista del remake del thriller La mano sulla culla Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Scott Pilgrim vs the World star della nuova versione del film del 1992 diretto da Curtis Hanson.sarebbe in trattative per un ruolo daneldi La. L'attrice sarebbe in fase di negoziazione per recitare accanto a Maika Monroe nel prossimo film targato 20th Century Fox. Si tratta di una nuova versione deldel 1992 con il medesimo titolo (in inglese The Hand That Rocks the Cradle), diretto da Curtis Hanson e uscito in Italia anche con il titolo esteso Laè lache governa il mondo. Versione 2.0 Il film originale segue la storia di una donna (Rebecca De Mornay), che dopo che

