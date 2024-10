Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Marotta, in collegamento video dal Festival dello Sport di Trento, dopo aver parlato del tema stadio in Italia, ha espresso la sua opinione in maniera specifica riguardo l’atteggiamento della politica italiana nei confronti del Sistema calcio e dei club. calcio SENZA POLITICA – Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, parla di assenza e disinteresse da parte della politica italiana nei confronti delle società di calcio in Italia: «Dobbiamo considerare in Italia il mondo del calcio come un fenomeno sociale rilevante, lo è anche dal punto di vista imprenditoriale. In quanto contribuenti dovremmo essere ascoltati dalla politica, la presenza di Claudio Lotico in quanto senatore, io dico che sento la mancanza della classe politica nel non trattarci come meriteremmo. Noi chiediamo un Sistema legislativo che riconosca il Sistema del calcio come un Sistema legislativo. Inter-news.it - Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), in collegamento video dal Festival dello Sport di Trento, dopo aver parlato del tema stadio in Italia, ha espresso la sua opinione in maniera specifica riguardo l’atteggiamento della politica italiana nei confronti dele dei club.SENZA POLITICA – Il presidente dell’Inter, Giuseppe, parla di assenza e disinteresse da parte della politica italiana nei confronti delle società diin Italia: «Dobbiamo considerare in Italia il mondo delcome un fenomeno sociale rilevante, lo è anche dal punto di vista imprenditoriale. In quanto contribuenti dovremmo essere ascoltati dalla politica, la presenza di Claudio Lotico in quanto senatore, io dico che sento la mancanza della classe politica nel non trattarci come meriteremmo. Noi chiediamo unlegislativo che riconosca ildelcome unlegislativo.

