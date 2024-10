Marchetti sul mercato del Napoli: “McTominay e Neres hanno meravigliato!” (Di venerdì 11 ottobre 2024) TMW – Marchetti sul mercato del Napoli: “McTominay e Neres hanno meravigliato!” Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato il suo editoriale, dove ha L'articolo Marchetti sul mercato del Napoli: “McTominay e Neres hanno meravigliato!” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Marchetti sul mercato del Napoli: “McTominay e Neres hanno meravigliato!” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) TMW –suldel: “!” Il giornalista di Sky, Luca, ha rilasciato il suo editoriale, dove ha L'articolosuldel: “!” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marchetti : “Il mio voto al mercato del Napoli. Se la gioca con tutti - anche con l’Inter” - Marchetti si sbilancia anche con un voto al mercato azzurro: “Il voto che do alla rosa del Napoli, che ora ha importanti alternative, è alto: tra il 7 e il 7. . 5”. Marchetti, voto alto al mercato del Napoli. Il simbolo di questa rivoluzione, secondo l’esperto di mercato, è Romelu Lukaku: “Direi che è lui il simbolo della rivoluzione di Conte”. (Napolipiu.com)

Marchetti : “Affare del Galatasaray con Osimhen. Napoli e Juventus regine del mercato” - L’Aston Villa prendendo due ragazzi molto bravi ha contribuito a rendere possibile l’operazione Douglas Luiz. Se pensasse solo al mercato si chiamerebbe direttore del mercato, dove il Milan ha invece lavorato in maniera funzionale. Non voglio dare colpe a nessuno ma, data la consapevolezza che Osimhen e Napoli non potevano andare avanti insieme, non si è presa in considerazione l’ipotesi che se ... (Terzotemponapoli.com)

Calciomercato Milan – Marchetti : “Manu Koné ultimo colpo? Segnali su Bennacer” - Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato anche delle ultime notizie sul Milan. Bennacer via e dentro Manu Koné: è possibile. (Pianetamilan.it)