Lo sfogo di Marina Del Grosso dopo l’eliminazione da X Factor | Non abboccate a tutto

(Di venerdì 11 ottobre 2024)diDelda Xha fatto molto parlare e lo scontro con Paola Iezzi non è piaciuto a molti. Considerata “spocchiosa” da Manuel Agnelli, la cantante è stata eliminata per far spazio a una rapper giudicata da lei stessa “una che fa show”. A distanza di mesi da quella registrazione (andata in onda ieri sera),Delsi è sfogata su Instagram. “Super felice che la mia audition è tra le più viste dell’edizione, non ci credo nemmeno di essere sul canale di X, vedevo sempre da piccola le audizioni su Youtube e sognavo quel palco, esserci sembra un sogno“. La cantante ha poi aggiunto: “In merito al discorso sull’interpretazione dei brani fatto da Manuel Agnelli e altri.