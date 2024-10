Lavori in autostrada: chiuso per una settimana lo svincolo di Meina sull'A26 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiude per una settimana lo svincolo di Meina sull'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire Lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata, che comporterà la chiusura dello svincolo di Meina, in entrata verso Genova Novaratoday.it - Lavori in autostrada: chiuso per una settimana lo svincolo di Meina sull'A26 Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiude per unalodi'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentiredi pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata, che comporterà la chiusura dellodi, in entrata verso Genova

