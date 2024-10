Lanazione.it - Lavori alla linea elettrica in centro. Rischio chiusure per il cantiere. Il sindaco: "Vogliamo evitare disagi"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Sonia Fardelli CAPOLONA L’arteria principale del paese, via Vittorio Veneto, sarà interessata da undell’Enel di tipo itinerante, che si sposterà di trenta metri in trenta metri. Il lavoro consentirà la realizzazione di una nuova conduttura che si è resa necessaria per sopperire all’aumento di erogazione di energia. E’ stata paventata anche la chiusura al traffico della strada dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Ipotesi che ha scatenato subito le reazioni di cittadini e commercianti. IlMario Francesconi si è subito attivato e oggi e lunedì farà un sopralluogo insieme ai tecnici dell’Enel per vedere di ridurre al minimo i. L’obiettivo è quello, ovviamente, di non arrivarechiusura della strada.