La FIPE celebra i vent'anni di Presidenza Urso. Domenica l'elezione del nuovo presidente (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Federazione Italiana Pesistica è pronta a celebrare Antonio Urso che, dopo cinque mandati, lascia il vertice della federazione. Nella giornata di domani, sabato 12 ottobre, presso l'Hotel Hilton di Fiumicino (Rm) verranno celebrati i venti anni di Presidenza dello storico numero 1 federale (che da due anni ricopre anche la carica di segretario generale della Federazione Internazionale), che verrà festeggiato dai campioni olimpici e paralimpici del 2024, Nino Pizzolato e Donato Telesca, e da tutto il movimento della pesistica italiana. Nella serata di sabato seguiranno i saluti del diretto interessato: sarà lo stesso Urso il protagonista di un concerto che vedrà ospiti le più importanti personalità del mondo sportivo italiano e internazionale.

Sollevamento pesi Parigi 2024 - presidente Urso : “Federazione internazionale ora sistema pulito - prima controlli antidoping venduti” - Per fortuna ho fatto 40 anni in polizia ed è stato semplice riuscire a mandare via il vecchio entourage della federazione e vedere un palazzetto così pieno per il nostro sport è un risultato pazzesco”. Antonio Urso, presidente della Federazione Italiana Pesistica (FIPE), ha commentato così il bronzo del suo atleta: “Il risultato di oggi è la conferma straordinaria per il nostro movimento. (Sportface.it)