Kim Jones era subentrato alla direzione creativa di Fendi nel 2020, dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld (Di venerdì 11 ottobre 2024) È ufficiale, dopo mesi di speculazioni la maison Fendi e Kim Jones hanno annunciato stasera, con un comunicato congiunto, che Jones si dimetterà dal suo ruolo di direttore artistico di abbigliamento femminile e haute couture presso Fendi.

