Davidemaggio.it - Il Produttore è il Rocco Siffredi turco

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ disponibile su Netflix il secondo capitolo di una serie turca sconosciuta ai più che si intitola Il. Voi vi chiederete cosa c’è tanto straordinario, visto che le serie turche sono una valanga e si somigliano anche un po’ tutte. Ebbene, fuori dall’ordinario c’è proprio la natura di questa serie, completamente altro rispetto alle dizi salite alla ribalta: di sicuro non potrà piacere a tutti, ma non può passare sotto silenzio. Il protagonista è Er?an Kuneri (Cem Y?lmaz) famosissimo attore p0rn0 degli anni ’80 che potremmo considerare il. Solo che, a differenza di Supersex, Ilnon si prende troppo sul serio e racconta la vita di questo mito in modo leggero e sopra le righe, richiamando alla mente la commedia sexy all’italiana.